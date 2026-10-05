ИИ-бум принес техномиллиардерам 72 трлн руб. за девять месяцев

Состояние технологических миллиардеров за девять месяцев 2026 года выросло на 72 трлн руб., до 390 трлн руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым