"Почти везде попали точно": Лидер подполья указал на важный нюанс массированного удара по Украине. Дело не в уличных фонарях

Лидер николаевского подполья Сергей Лебедев указал на важный нюанс массированного удара по Украине. По его словам, дело вовсе не в уличных фонарях, а в том, что Украине теперь сложнее направлять энергию в соседние страны.
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