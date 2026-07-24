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"Синара - ТМ" откроет на час книгу заявок на облигации

"Синара - ТМ" откроет на час книгу заявок на облигацииАО "Синара - Транспортные Машины" сегодня с 11:00 до 12:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-09, говорится в сообщении компании.

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