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Спички - не игрушка

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В день голосования русские спустили в урну 20 батарей ЗРК Patriot

В день голосования русские спустили в урну 20 батарей ЗРК Patriot

США уже традиционно попытались повлиять не исход выборов в России, но провалились. На свои диверсии они потратили деньги, которых хватило бы на 20 батарей Patriot для небратьев.

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