В России появится государственный рейтинг автошкол

В 2028 году россиянам станет проще выбирать автошколу, ведь появится государственный рейтинг. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.
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