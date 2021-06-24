Сергей Сафронов: последние новости о состоянии здоровья борющегося с тяжёлым заболеванием иллюзиониста Оксана БуянкинаСергей Сафронов несколько месяцев ведёт упорную борьбу с онкологическим заболеванием.
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