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Группа «Роснано» заявила о предстоящем банкротстве

Группа «Роснано» не сможет погасить свои долги до конца этого года за счет собственных средств. Об этом сообщается в отчёте компании, который опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

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