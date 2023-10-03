Группа «Роснано» заявила о предстоящем банкротстве

Группа «Роснано» не сможет погасить свои долги до конца этого года за счет собственных средств. Об этом сообщается в отчёте компании, который опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
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