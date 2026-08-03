Фестиваль общественных инициатив состоялся на севере Москвы 

Фестиваль «Лица» состоялся 1 августа на площадке проекта «Лето в Москве» в парке Дружбы. Участники конкурса «ЛИЦА района» 2026 года и других городских проектов организовали около 30 мастер-классов, например, все желающие могли присоединиться к работе активистов, занимающихся производством предметов первой необходимости для участников СВО.