США и Россия обсуждают новые совместные проекты, в частности строительство дата-центров с использованием мощностей российских атомных электростанций.
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