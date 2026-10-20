НОВОСИБИРСК, 20 октября, ФедералПресс. В Новосибирской области предлагают проиндексировать ставки транспортного налога – соответствующий проект закона комитет Заксобрания региона по транспортной, промышленной и информационной политике вынес на сессию для принятия в первом чтении.