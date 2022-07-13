Был нетрезв, отреагировал на замечание: глава Крыма озвучил новые подробности инцидента в Судаке

Инцидент с военнослужащими-контрактниками в Судаке продолжает обрастать новыми подробностями. Как уже сообщал «Новый День», вечером 11 июля на набережной на одного из военнослужащих, отдыхавшего в местном санатории, напала группа мужчин и избила.