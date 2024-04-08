Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • валерий двойнишников
    Сталина хочу!!!Смоет ли в России...

Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции

Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции

Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Можно подумать власти Таджикистана не знали кто едет в Россию из их страны - так что отмена безвиза вполне оправдана. Да, России нужны реальные специалисты, а не потенциальные террористы на нашей территории... и власть Таджикистана должна понять , а главное принять это - отмену безвизового режима. Ведь по-хорошему не понимают...
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9 час.
TG
Tamara Goncharuk
Гнать пора этого  Рахмонова в шею, если он не может руководить своей страною, а не подстраиваться под него , ценой жизни жителей России.
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9 час.
Валерий Дюков
у власти нашей или головы нет или пустые сидят смотрят что происходит в Стране, какая может быть миграция , Страна воюет с нато, зачем эти полчища нам сейчас нужны, это уже давно не друзья и не братья, зачем их ввозят, взрыв внутри Страны может произойти в одну секунду, дадут команду фас и это озверевшая под наркотой армия развалят страну мгновенно.........
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3 час.

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