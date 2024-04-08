Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Можно подумать власти Таджикистана не знали кто едет в Россию из их страны - так что отмена безвиза вполне оправдана. Да, России нужны реальные специалисты, а не потенциальные террористы на нашей территории... и власть Таджикистана должна понять , а главное принять это - отмену безвизового режима. Ведь по-хорошему не понимают...

TG Tamara Goncharuk Гнать пора этого Рахмонова в шею, если он не может руководить своей страною, а не подстраиваться под него , ценой жизни жителей России.