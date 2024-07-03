Транспортные полицейские Дагестана совместно с общественниками присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках проводимой акции «Каникулы с Общественным советом» в период летних каникул сотрудники Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членом Общественного совета Долгатом Джамматовичем посетили спортивно-оздоровительный детский лагерь «Анжи мастер».
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