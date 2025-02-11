Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 11 февраля

Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.