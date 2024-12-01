Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США устанавливают контроль над российским газом

США устанавливают контроль над российским газом

Сергей Савчук Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, но в большей мере геополитических игрищ.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Ничем не оправданное заявление
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16 час.
Svetlana Kuzmina
«Съест-то он съест, да кто ж ему даст?»
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15 час.
Стефания Новак
Не понимаю, почему Россия не отвечает им по существу, чтобы &quot;губу&quot; не раскатывали. И почему америка такая наглая и мы ничего не можем сделать чтобы они не вмешивались во внутренние дела России? Все называют америку &quot;могучей&quot;, а они просто воруют все у всего мира. Они практически ни над чем не работают, а только на шпионят, грабят нагло и специалистов воруют у всех странах. Охотятся на русских людей и специалистов. У них что нет свои ресурсов, что они эти ресурсы грабят во всех странах , колонизируют. вот и Украину сделали своей колонией , скупили все ее недра и земли чернозема. А мы молчим и что так будет всегда? То есть мы вот так возьмем и отдадим всю Украину и города-Герои Киев, Одесу, Николаев ???
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14 час.

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