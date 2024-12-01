США устанавливают контроль над российским газом

Стефания Новак

Не понимаю, почему Россия не отвечает им по существу, чтобы "губу" не раскатывали. И почему америка такая наглая и мы ничего не можем сделать чтобы они не вмешивались во внутренние дела России? Все называют америку "могучей", а они просто воруют все у всего мира. Они практически ни над чем не работают, а только на шпионят, грабят нагло и специалистов воруют у всех странах. Охотятся на русских людей и специалистов. У них что нет свои ресурсов, что они эти ресурсы грабят во всех странах , колонизируют. вот и Украину сделали своей колонией , скупили все ее недра и земли чернозема. А мы молчим и что так будет всегда? То есть мы вот так возьмем и отдадим всю Украину и города-Герои Киев, Одесу, Николаев ???