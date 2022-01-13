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Российский художник-импрессионист Игорь Семенихин

Российский художник-импрессионист Игорь Семенихин

Художник Игорь Ильич Семенихин родился в городе Тбилиси в 1955 году, в рабочей семье.   После окончания средней школы пошёл служить в Советскую Армию, а после службы в армии, в 1979 году, поступил в Тбилисскую Государственную Академию Художеств.

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