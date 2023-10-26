ФСБ пресекла в Донецке попытку продать боеприпасы для гранатомета и миномета

Как сообщает УФСБ по Донецкой Народной Республике, сотрудниками Федеральной службы безопасности в Донецке была пресечена попытка продажи мин для миномета, боекомплекта снарядов для противотанкового гранатомета и патронов для автоматического оружия.
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