Фото: freepik.com Споём на 600 млн рублей. Куда уйдут деньги из бюджета России? Эксперт Царьграда Павел Рудченко считает, что "Интервидение" может стать как "взлётом России на международной арене", так и нанести "репутационный удар".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии