РБК-Украина: для локализации производства SCALP на Украине нужно до пяти лет

Для полной локализации производства ракет Storm Shadow/SCALP-EG на Украине потребуется до пяти лет. Об этом «РБК-Украина» заявил директор по развитию оборонного предприятия страны Анатолий Храпчинский.
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