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Петербургский дневник

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«Ленфильм» передал Людмиле Нарусовой материалы по фильму о Собчаке

«Ленфильм» передал Людмиле Нарусовой материалы по фильму о Собчаке

Лента так и не была завершена «Ленфильм» передал президенту Фонда Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой материалы к незавершенному фильму Семена Арановича о первом мэре Петербурга, сообщается на официальном сайте киностудии.

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алексей алексей
АНАТОЛИЙ СОБЧАК – ЭСКИМОС ИЛИ СЕМИТ!!! ПАМЯТНИК СОБЧАКУ. Представители еврейской общины Петербурга приняли участие в открытии памятника Собчаку 15.06.2006 12 июня в сквере на пересечении Большого проспекта и 26–27 линий Васильевского острова в Петербурге состоялась торжественная церемония открытия памятника первому мэру Петербурга Анатолий Собчаку. В церемонии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, член Совета Федерации, президент фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова. ПРИСУТСТВОВАЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАРК ГРУБАРГ И ГЛАВНЫЙ РАВВИН ПЕТЕРБУРГА МЕНАХЕМ МЕНДЛ ПЕВЗНЕР.
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