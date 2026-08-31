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Бизнес журнал. Урал

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В Тобольске исключили из реестра 10 объектов культурного наследия

В Тобольске исключили из реестра 10 объектов культурного наследия

Исключённые из реестра объекты — жилые и частные дома конца XIX — начала XX века, расположенные в Тобольске.

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