Politico: Орбан изменил мнение по помощи Украине из-за Франции и Италии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал свое согласие на выделение Европейским союзом помощи Украине в размере $50 млрд в результате уговоров со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.
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