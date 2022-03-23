Тест: угадайте сериал по одному кадру из заставки

Вы из тех, кто проматывает заставку любимого сериала, или сможете опознать его по одному только стоп-кадру? Тест ИА UssurMedia поможет определить, являетесь ли вы настоящим фанатом культовых сериалов.
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