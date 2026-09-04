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Число студентов из Африки в России достигло рекордных 37 тысяч

Число студентов из Африки в России достигло рекордных 37 тысяч

www.globallookpress.com/IMAGO/Dmitrii Marchen Сотрудничество на равных условиях – именно в таком формате сейчас Россия и Африка развивают свои отношения.

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