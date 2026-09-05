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Царьград

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Дарко Младич: отцу давали фентанил перед смертью в тюрьме в Гааге

Дарко Младич: отцу давали фентанил перед смертью в тюрьме в Гааге

По словам сына генерала, Ратко Младичу вводили обезболивающее без показаний, скрывая это от родных.Дарко Младич, сын бывшего командующего армией боснийских сербов, сообщил подробности о последних месяцах жизни своего отца в гаагской тюрьме.

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