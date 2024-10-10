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Священник Островский: нужно ввести лицензирование для целителей и докторов

Священник Островский: нужно ввести лицензирование для целителей и докторов

Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести лицензирование и тестирование для докторов и целителей, таких как Сергей Коновалов и Анатолий Кашпировский, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения.

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Комментарии
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sorsw
40 лет назад надо было! И так всё, куда ни посмотришь - везде &quot;просрали&quot;! Значит были &quot;выгодоприобретатели&quot;...
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