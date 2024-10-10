Священник Островский: нужно ввести лицензирование для целителей и докторов

Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести лицензирование и тестирование для докторов и целителей, таких как Сергей Коновалов и Анатолий Кашпировский, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения.
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