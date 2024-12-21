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Александр Петров с беременной женой улетели на Мальдивы

Александр Петров с беременной женой улетели на Мальдивы

Супруги несколько дней назад объявили о грядущем пополнении в семействе Фото: социальные сети Несколько дней назад стало известно о скором пополнении в семье Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой.

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