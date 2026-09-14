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Безысходность и тупик: почему Ландо Норрис был обречён в Мадриде?

Безысходность и тупик: почему Ландо Норрис был обречён в Мадриде?

Открытый источникБыл ли у Ландо Норриса шанс выиграть Гран При Испании после включения режима виртуальной безопасности на трассе? На первый взгляд кажется: британскому пилоту McLaren просто не повезло с VSC.

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