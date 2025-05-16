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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Девушки из грез от скандально известного фотографа Дэвида Гамильтона

Девушки из грез от скандально известного фотографа Дэвида Гамильтона

Фотограф Дэвид Гамильтон (1933-2016) родился и вырос в Лондоне. Ему пришлось прервать обучение из-за начала Второй мировой войны и эвакуироваться в Дорсет, чудные виды и пейзажи которого, возможно, пробудили талант будущего фотографа.

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