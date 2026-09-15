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Газета.ру

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Каллас призвала в новом пакете санкций пересмотреть выдачу виз россиянам

Каллас призвала в новом пакете санкций пересмотреть выдачу виз россиянам

 © Сергей Бобылев/ТАСС Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что в 22-м пакете санкций против РФ Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз россиянам, запретить их выдачу участникам боевых действий и усилить контроль за передвижением дипломатов.

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