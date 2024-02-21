Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

ТАК ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПУТИНА В.В И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 😍😍😍 И УКРАИНЦЕВ МОГУТ ТЕРПЕТЬ ТОЛЬКО РУССКИЕ!!

АС

Александр Сергеевич

Особо не стоит волноваться ; загонят польских фермеров обратно в "стойла" , побузят и утеревшись , станут жить по законам вашингтона - бедно , голодно , зато интересно с американскими киношными боевиками. Следующее поколение уже и знать не будет , как пановали их отцы.