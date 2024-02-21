Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Нургуль Калыгулова
ТАК ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПУТИНА В.В И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 😍😍😍 И УКРАИНЦЕВ МОГУТ ТЕРПЕТЬ ТОЛЬКО РУССКИЕ!!
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Поляки  называют  украинцев  неполноценными  *рагулями  *.
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1 час.
АС
Александр Сергеевич
Особо не стоит волноваться ; загонят польских фермеров обратно в &quot;стойла&quot; , побузят и утеревшись , станут жить по законам  вашингтона - бедно , голодно , зато интересно с американскими киношными боевиками. Следующее поколение уже и знать не будет , как пановали  их  отцы.
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1 час.

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