ВС РФ продолжают наступление: в Минобороны заявили, что в ходе освобождения Авдеевки ВСУ отброшены более чем на 10 км

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации. Министр заслушал доклады командующего группировкой по текущей обстановке, действиям противника и выполнении задач ВС РФ.
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