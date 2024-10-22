Исследование демонстрирует отсутствие влияния добавок витамина D на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смерти среди взрослых старше 65 лет. В пожилом возрасте часто наблюдается дефицит витамина D, что коррелирует с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений.
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