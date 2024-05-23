Суд арестовал заместителя начальника Генштаба генерала Вадима Шамарина

22 мая 235-ый гарнизонный военный суд Москвы арестовал на два месяца начальника главного управления связи ВС РФ заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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