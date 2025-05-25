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«Берут на работу 14-летних». Почему в России школьники идут торговать наркотиками?

«Берут на работу 14-летних». Почему в России школьники идут торговать наркотиками?

Российские магазины, специализирующиеся на распространении наркотиков, начали принимать на работу несовершеннолетних кладменов — сейчас в нелегальный бизнес вовлекают подростков, которые не достигли 16 лет.

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