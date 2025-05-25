«Берут на работу 14-летних». Почему в России школьники идут торговать наркотиками?

Российские магазины, специализирующиеся на распространении наркотиков, начали принимать на работу несовершеннолетних кладменов — сейчас в нелегальный бизнес вовлекают подростков, которые не достигли 16 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии