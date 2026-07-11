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Бориков о лагере развития «Юты»: «Тафгай приходил, драться учил, показывал нюансы. Он сказал, что нужно уметь постоять за себя, это важно для команды»

Нападающий «Юты»  Егор Бориков поделился впечатлениями от лагеря развития клуба. 7 мая Бориков подписал контракт новичка с «Ютой» на 3 года.

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