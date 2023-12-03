Генерал Браун исключил урегулирование конфликта на Украине только военным путем

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун высказался по поводу возможности урегулирования конфликта, развернувшегося на территории Украины, исключительно военными методами.
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