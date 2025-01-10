Цукерберг: администрация Байдена пыталась заставить Meta удалить мем с Ди Каприо

Политика как она есть

Основатель Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил в разговоре с журналистом Джо Роганом, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19.