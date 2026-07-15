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Мельникова, Листунова, Духно, Маринов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы в Загребе

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы.

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