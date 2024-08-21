Ранимая детская натура: шокирующие реалистичные скульптуры, в которых отражён весь спектр негативных

Реалистичные скульптуры детей из дерева. Автор: Gehard Demetz. Большинство художников, фотографов и прочих талантливых людей чаще всего изображают миловидных, жизнерадостных детей, которые то и дело смеются, веселятся и попросту наслаждаются каждым прожитым днём, а вместе с тем и жизнью.
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