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  • Serg
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Российские полицейские со стрельбой погнались за лихачом и попали на видео

Российские полицейские со стрельбой погнались за лихачом и попали на видео

В Ленинградской области полицейские со стрельбой погнались за пьяным лихачом и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Фонтанкa SPB Online».

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