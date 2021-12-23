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В одной из азиатских стран хотят выпускать украинский автомобиль

В одной из азиатских стран хотят выпускать украинский автомобиль

В Индонезии планируют выпускать украинские автомобили «Козак-2М2», передает «Твоя МАШИНА». Научно-производственное объединение «Практика», выпускающее специальные автомобили, начало сотрудничать с индонезийской государственной компанией PT Pindad.

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