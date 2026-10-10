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Спорт Уик-Энд

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Какая боль! «Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже – 5:0

Какая боль! «Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже – 5:0

Так неожиданно получилось, что в матче «Факел» - «Локомотив» встречались не команды с разных полюсов РПЛ, а соседи по опасной зоне.

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