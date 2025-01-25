По итогам 2024 года суммарные объемы реализации различных видов вина в России увеличились на 3,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки 81,9 миллиона декалитров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В России намерены запретить иноагентам заниматься преподавательской и просветительской деятельностью
- Правительство ФРГ заблокировало выделение крупной финансовой помощи Украине
- Молдавская госпожа президент готова проявить великодушие и человечность, но только за политическую мзду и «сдачу» русскими Приднестровья
Свежие комментарии