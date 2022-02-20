502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway Производители сообщили о риске дефицита яиц 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway 502

Pixabay.com Производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в совещании в министерстве 26 мая.
Pixabay.com Производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в совещании в министерстве 26 мая.
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