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MeMo-Logic

161 подписчик

Блокировка карточек Вайлдберриз с 1 сентября 2026: запрет на новые категории

КороткоНовый режим отличается от прежнего не строгостью, а последствием: раньше терялась карточка, теперь на время теряется категория.

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