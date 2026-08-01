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Представитель РСТ Абасов: новые правила аэропорта Антальи убрали хаос табличек

Представитель РСТ Абасов: новые правила аэропорта Антальи убрали хаос табличек

Новые правила встречи организованных туристических групп в аэропорту Антальи создали в терминале островок порядка, где прилетевшие на отдых пассажиров легко найдут туроператоров, не теряясь в хаосе табличек и неофициальных перехватов.

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