Представитель РСТ Абасов: новые правила аэропорта Антальи убрали хаос табличек

Новые правила встречи организованных туристических групп в аэропорту Антальи создали в терминале островок порядка, где прилетевшие на отдых пассажиров легко найдут туроператоров, не теряясь в хаосе табличек и неофициальных перехватов.
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