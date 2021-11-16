Любопытно, однако

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За державу обидно

За державу обидно

автор - Михаил Слободин То ни день из СМИ узнаешь о том, как Россию по нарастающей огульно и нагло лягают и унижают руководители даже небольших западных государств.

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Комментарии
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Boris Janovsky
Валерий Пашнин
Да не волнуйтесь вы так, господа. Да пускай гавкают и бесятся недруги. А мы еще немного подождем когда окончательно проснется народ Украины и разберётся со своей бандеровской верхушкой. Ну а если потом позовет на помощь, поможем обязательно.
В начале ВОВ тоже многие дурачки ждали когда пролетарии Германии восстанут и свергнут нацистов. История учит нас тому, что никого и ничему она научить не в силах.
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