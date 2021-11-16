За державу обидно

Boris Janovsky

Валерий Пашнин Да не волнуйтесь вы так, господа. Да пускай гавкают и бесятся недруги. А мы еще немного подождем когда окончательно проснется народ Украины и разберётся со своей бандеровской верхушкой. Ну а если потом позовет на помощь, поможем обязательно.

В начале ВОВ тоже многие дурачки ждали когда пролетарии Германии восстанут и свергнут нацистов. История учит нас тому, что никого и ничему она научить не в силах.