Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Братья" и диаспоры не справились: Россия переходит от слов к делу в проблеме с мигрантами - эксперт

"Братья" и диаспоры не справились: Россия переходит от слов к делу в проблеме с мигрантами - эксперт

"ЭТО НЕ ВАШЕ ГОРОД": МИГРАНТЫ ДИКТУЮТ СВОИ ПОРЯДКИ В КАЛИНИНГРАДЕ  Мигранты в Калининграде начали диктовать условия и устанавливать свои порядки.

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Комментарии
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А Кудасов
Как сказал &quot;Ворошиловский стрелок&quot; &quot;где она эта власть?&quot; От Володина устанем ждать наведения порядка с мигрантами в стране. Допустившие это исправить его не в состоянии. Об этом можно судить по продолжающемуся усугублению беспорядка, росту преступности чинимым мигрантами на фоне не исполняемых обещаний что то предпринять.
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9 час.
Galina Bobryasheva
&quot;Россия не планирует спускать проблему мигрантов на тормозах&quot; - особенно насмешили! Другие страны давным давно порядок навели, а наши &quot;доблестные ни разу не подкупные&quot; все планируют и планируют...........😅
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мигранты в Калининграде начали диктовать условия и устанавливать свои порядки. Приезжие оскорбляют коренных жителей, а их отпрыски притесняют русских детей. &quot;Это не ваше город&quot;, - заявила гражданка Киргизии.С Володиными и теми кто их назначает нам не по пути,народ!ПРОСНИТЕСЬ наконец!
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6 час.

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