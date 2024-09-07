"ЭТО НЕ ВАШЕ ГОРОД": МИГРАНТЫ ДИКТУЮТ СВОИ ПОРЯДКИ В КАЛИНИНГРАДЕ Мигранты в Калининграде начали диктовать условия и устанавливать свои порядки.
"Братья" и диаспоры не справились: Россия переходит от слов к делу в проблеме с мигрантами - эксперт
Комментарии
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А Кудасов
Как сказал "Ворошиловский стрелок" "где она эта власть?" От Володина устанем ждать наведения порядка с мигрантами в стране. Допустившие это исправить его не в состоянии. Об этом можно судить по продолжающемуся усугублению беспорядка, росту преступности чинимым мигрантами на фоне не исполняемых обещаний что то предпринять.
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9 час.
Galina Bobryasheva
"Россия не планирует спускать проблему мигрантов на тормозах" - особенно насмешили! Другие страны давным давно порядок навели, а наши "доблестные ни разу не подкупные" все планируют и планируют...........😅
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мигранты в Калининграде начали диктовать условия и устанавливать свои порядки. Приезжие оскорбляют коренных жителей, а их отпрыски притесняют русских детей. "Это не ваше город", - заявила гражданка Киргизии.С Володиными и теми кто их назначает нам не по пути,народ!ПРОСНИТЕСЬ наконец!
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6 час.
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