"Братья" и диаспоры не справились: Россия переходит от слов к делу в проблеме с мигрантами - эксперт

А Кудасов Как сказал "Ворошиловский стрелок" "где она эта власть?" От Володина устанем ждать наведения порядка с мигрантами в стране. Допустившие это исправить его не в состоянии. Об этом можно судить по продолжающемуся усугублению беспорядка, росту преступности чинимым мигрантами на фоне не исполняемых обещаний что то предпринять.

Galina Bobryasheva "Россия не планирует спускать проблему мигрантов на тормозах" - особенно насмешили! Другие страны давным давно порядок навели, а наши "доблестные ни разу не подкупные" все планируют и планируют...........😅