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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о том, на сколько выложится на United Cup: «У меня в голове только одна цифра – всегда 100%»

«У меня в голове только одна цифра – всегда 100%. Когда я выхожу на корт, я не провожу расчеты касательно уровня или категории турнира – особенно, когда играю за страну.

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